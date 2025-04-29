الزمالك يرفض إجراء التحقيق مع زيزو في مقر اتحاد الكرة

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 20:27

كتب : إبراهيم رمضان

زيزو - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

أرسل نادي الزمالك خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد فيه النادي رفضه لإجراء التحقيق مع أحمد زيزو في مقر الاتحاد.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وكشف الزمالك عن تمسك النادي في خطابه بأن يتم التحقيق مع اللاعب في مقر النادي وفقا للمواعيد التي يتم إخطاره بها، بما فيها جلسة التحقيق والمقرر لها غدا الأربعاء الموافق 30 أبريل الجاري.

ويأتي ذلك الخطاب ردا على الخطاب الذي تلقاها النادي من الاتحاد المصري والذي يفيد بطلب اللاعب أحمد زيزو التحقيق معه من قبل نادي الزمالك في مقر اتحاد الكرة.

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ورفض مسؤولو الزمالك بشكل قاطع ذلك، خاصة مع مزاعم وأقوال اللاعب بشأن التخوف على سلامته وأمنه داخل النادي غير صحيحة.

وأشار الزمالك إلى أن اللاعب اختلق ذلك لتبرير انقطاعه عن خوض التدريبات والمباريات.

ورد الزمالك على لاعبه أحمد سيد "زيزو" بعد الإنذار الذي أرسله إلى ناديه للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.

وطالب الزمالك من لاعبه إيضاح حقيقة استخراجه تأشيرة أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ماذا حدث؟

قال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: اللاعب أرسل إنذارا للزمالك يطالب فيه بمستحقاته المتأخرة".

وأضاف "زيزو يرغب في الحصول على 50 مليون جنيه بنود إضافية في وجود المجلس السابق لم يحصل عليها إضافة إلى مستحقاته المتأخرة التي تتراوح من 16 إلى 20 مليون جنيه، فيما يرى الزمالك أن مستحقات اللاعب المتأخرة تبلغ 9 ملايين جنيه فقط".

وكان الزمالك قدر أرسل خطابا مسجلا بعلم الوصول إلى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، لإخطاره بالتغيب عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

وأعلن الزمالك في بيان في وقت سابق عن وصول العلاقة بينه وبين اللاعب إلى طريق مسدود ونهاية علاقته بالفريق عقب نهاية تعاقده.

كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل تحويل زيزو للتحقيق نظرا للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، وفقا لبيان النادي الأبيض.

قبلها كشف مصدر من النادي الأبيض عن استبعاد زيزو من مباراة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في كأس الكونفدرالية، بعد علم مسؤولي النادي بتوقيعه للأهلي منذ 12 مارس.

الزمالك بيان رسمي زيزو
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