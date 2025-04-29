خبر في الجول - صلاح محسن وإيبوكا جاهزان لمواجهة الزمالك

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 20:26

كتب : عمرو نبيل

صلاح محسن - المصري ضد بيراميدز

بات ثنائي المصري جون إيبوكا وصلاح محسن جاهز خوض المواجهة المرتقبة ضد الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثنائي صلاح محسن وجون إيبوكا تعافى من الإصابة وجاهز للمشاركة مع المصري أمام الزمالك.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - لبيب يجتمع مع لاعبي الزمالك.. وقرار بشأن المستحقات المتأخرة والمكافآت "مطالبة اللاعب بإيضاح حقيقة استخراجه تأشيرة أمريكا".. الزمالك يرد على إنذار زيزو أمير مرتضى: هذا سبب إجراء العقد العربي والإنجليزي لـ بوطيب.. وبالأرقام لم أهدر أموال الزمالك أمير مرتضى: الأهلي مثل الزمالك عند أفشة والفارق في الأموال.. وحقيقة عدم توثيق عقد عاشور

وتعافى صلاح محسن من الإصابة بإلتواء من الدرجة من الثانية في مفصل الكاحل.

وكان صلاح محسن قد تعرض للإصابة خلال مواجهة المصري أمام بتروجت ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الختامية للدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 38 نقطة بفارق ست نقاط عن بيراميدز متصدر الترتيب.

أما المصري فيتواجد في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

وحقق الزمالك الفوز في آخر ثلاث مواجهات خاضهم في مسابقة الدوري.

المصري صلاح محسن جون إيبوكا
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: انضمام عبد الرحمن عيسى للجهاز الفني أشعل مجموعة الهبوط.. حمزة الجمل يقود إنبي للفوز الثاني على التوالي أمام غزل المحلة في الجول يوضح موقف الرابطة من تأجيل مباريات الأربعاء بسبب حالة الطقس الزمالك يرفض إجراء التحقيق مع زيزو في مقر اتحاد الكرة قائمة الأهلي - انضمام معلول لأول مرة في الدوري.. واستبعاد أكرم من اختيارات عماد النحاس انتهت في الدوري - إنبي (1)-(0) غزل المحلة معسكر مغلق لـ بيراميدز في برج العرب استعدادا لمواجهتي حرس الحدود وفاركو التشكيل - قفة وكابو يقودان هجوم إنبي.. وعبده يحيى أساسي مع المحلة
أخر الأخبار
بي بي سي: إيقاف روديجر 6 مباريات.. وإلغاء البطاقة الحمراء لـ بيلينجهام في نهائي الكأس 3 دقيقة | الدوري الإسباني
رئيس الهلال: أتحمل كافة الأخطاء.. ولن أقبل بهذا المستوى 7 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر إنزاجي: نمر بأسبوع سيء.. وعلينا أن ندافع أمام برشلونة 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الأهلي لـ في الجول: انضمام عبد الرحمن عيسى للجهاز الفني 29 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - بقيادة الثلاثي المصري.. السويحلي يكتب التاريخ ويتوج بإفريقيا أمام الترجي 52 دقيقة | كرة طائرة
أشعل مجموعة الهبوط.. حمزة الجمل يقود إنبي للفوز الثاني على التوالي أمام غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
لأول مرة منذ 13 عاما.. أهلي جدة يثأر من الهلال بثلاثية ويصل لنهائي أبطال آسيا ساعة | سعودي في الجول
كرة سلة - الختام قبل نهائيات BAL.. الكشف عن مواعيد المتبقي من الدوري والكأس ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه