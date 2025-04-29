خبر في الجول - صلاح محسن وإيبوكا جاهزان لمواجهة الزمالك

بات ثنائي المصري جون إيبوكا وصلاح محسن جاهز خوض المواجهة المرتقبة ضد الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثنائي صلاح محسن وجون إيبوكا تعافى من الإصابة وجاهز للمشاركة مع المصري أمام الزمالك.

وتعافى صلاح محسن من الإصابة بإلتواء من الدرجة من الثانية في مفصل الكاحل.

وكان صلاح محسن قد تعرض للإصابة خلال مواجهة المصري أمام بتروجت ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الختامية للدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 38 نقطة بفارق ست نقاط عن بيراميدز متصدر الترتيب.

أما المصري فيتواجد في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

وحقق الزمالك الفوز في آخر ثلاث مواجهات خاضهم في مسابقة الدوري.