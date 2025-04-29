تحضيرا لكأس العالم.. المنتخب السعودي للشباب يواجه البرازيل وكولومبيا وديا في مصر

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 20:25

كتب : هاني العوضي

منتخب السعودية تحت 20 عاما

يخوض المنتخب السعودي للشباب دورة ودية بالقاهرة تحضيرا لخوض منافسات كأس العالم للشباب.

وتستضيف تشيلي منافسات كأس العالم للشباب في سبتمبر المقبل بمشاركة المنتخب السعودي.

وأعلنت الشركة المنظمة لبطولة منتخبات الشباب في القاهرة تحت 20 عاما والتي تقام في شهر يونيو المقبل عن مشاركة منتخب السعودية للشباب في البطولة وأداء 3 مباريات ودية.

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وسيلعب المنتخب السعودي ضد كل من: البرازيل وكولومبيا والنرويج.

وستقام البطولة في الفترة من الثاني حتي العاشر من يونيو 2025.

ويشارك في البطولة 7 منتخبات متأهلة لكأس العالم للشباب وهي: السعودية والبرازيل وكولومبيا وأمريكا والنرويج وأيسلندا وكوريا الجنوبية.

وكان وفدا من الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة أسامة السلوم مدير ادارة منتخبات الشباب والناشئين قد وصل إلي القاهرة لاختيار مقر الفنادق وملاعب التدريبات.

منتخب السعودية للشباب كأس العالم للشباب
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