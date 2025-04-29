تقارير: موناكو يتمم اتفاقه مع إريك داير مدافع بايرن ميونيخ

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن انتقال المدافع الإنجليزي إريك داير لاعب بايرن ميونيخ الألماني إلى موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت ليكيب إلى أن موناكو يدعم قائمته للموسم الجديد رغم أنه لم يحسم مقعده للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل موناكو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة، قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

وتتنافس الفرق من المركز الثاني حتى السابع في الدوري الفرنسي على المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال (4 مقاعد) حيث يحتل مارسيليا الوصافة برصيد 58 نقطة، فيما يحل ستراسبورج في المركز السابع برصيد 54 نقطة.

من جانبه، كشف فابريزيو رمانو الصحفي المتخصص في الانتقالات عن مدة عقد داير مع موناكو.

رومانو قال عبر صفحته على فيسبوك ان العقد يمتد لموسمين حتى يونيو 2027 مع إمكانية التمديد.

وشارك داير صاحب الـ31 عاما، في 25 مباراة هذا الموسم مع بايرن ميونيخ بواقع 18 مباراة في الدوري الألماني، و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراة في كأس ألمانيا.

ولعب داير لأندية سبورتنج لشبونة البرتغالي، وتوتنام هوتسبير الإنجليزي، بالإضافة إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وانضم داير إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة من توتنام في يناير 2024، قبل انتقاله بشكل نهائي إلى الفريق البافاري في صيف 2024.