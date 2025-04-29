قائمة الأهلي - انضمام معلول لأول مرة في الدوري.. واستبعاد أكرم من اختيارات عماد النحاس

انضم علي معلول لقائمة الأهلي لأول مرة في الدوري المصري هذا الموسم، وذلك لمباراة بتروجت.

ويلعب الأهلي ضد بتروجت في الجولة 20 من الدوري المصري غدا الأربعاء.

وعلم FilGoal.com أن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي، اختار علي معلول ضمن قائمة الفريق.

كما خرج أكرم توفيق من قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت.

وجاءت قائمة الأهلي التي اختارها عماد النحاس كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزه علاء

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر ابراهيم - أشرف داري - علي معلول - عمر كمال – أحمد نبيل "كوكا"

خط الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - إمام عاشور - عمرو السولية - كريم وليد – أفشة – حسين الشحات – طاهر محمد – أشرف بنشرقي

خط الهجوم: وسام أبو علي – نيتس جراديشار

ويلعب الأهلي ضد بتروجت في الجولة 20 من الدوري المصري غدا الأربعاء.

وتقام المباراة على استاد الكلية الحربية.

وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

بينما يحتل بتروجت المركز الثاني برصيد 25 نقطة.