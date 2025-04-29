النني ينافس على جائزة أفضل لاعب في شهر إبريل بالدوري الإماراتي
الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 19:56
كتب : FilGoal
ينافس الدولي المصري محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي لشهر أبريل.
محمد النني
النادي : الجزيرة
وأعلنت رابطة الدوري الإماراتي عن 5 لاعبين من فرق مختلفة يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري عن شهر أبريل.
وجاءت القائمة المتنافسة كالآتي:
محمد النني – الجزيرة
جواو بيدرو – الوصل
سعيد عزت الله – شباب الأهلي
طارق تيسودالي – خورفكان
علاء زهير – الوحدة
ويحتل الجزيرة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 32 نقطة بعد مرور 22 جولة.
وانضم النني لصفوف الجزيرة الإماراتي بداية الموسم الجاري بعد رحيله عن أرسنال الإنجليزي.
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