النني ينافس على جائزة أفضل لاعب في شهر إبريل بالدوري الإماراتي

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 19:56

كتب : FilGoal

محمد النني - الجزيرة - دبا الحصن

ينافس الدولي المصري محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي لشهر أبريل.

محمد النني

النادي : الجزيرة

الجزيرة

وأعلنت رابطة الدوري الإماراتي عن 5 لاعبين من فرق مختلفة يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري عن شهر أبريل.

وجاءت القائمة المتنافسة كالآتي:

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محمد النني – الجزيرة

جواو بيدرو – الوصل

سعيد عزت الله – شباب الأهلي

طارق تيسودالي – خورفكان

علاء زهير – الوحدة

ويحتل الجزيرة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 32 نقطة بعد مرور 22 جولة.

وانضم النني لصفوف الجزيرة الإماراتي بداية الموسم الجاري بعد رحيله عن أرسنال الإنجليزي.

الجزيرة محمد النني
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