انتهت في الدوري - إنبي (1)-(0) غزل المحلة

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 19:51

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة إنبي أمام غزل المحلة في إطار الأسبوع الثاني من مجموعة الهبوط لبطولة الدوري المصري.

ويحتل إنبي المركز الثامن في مجموعة الهبوط برصيد 15 نقطة، فيما يحتل غزل المحلة المركز السادس برصيد 20 نقطة.

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نهاية المباراة بفوز إنبي 1-0

ق 75: تبديل جديد لإنبي بنزول زياد كمال بدلا من علي محمود

ق 72: تبديل للمحلة بنزول محمد أشرف بدلا من رشاد العرفاوي، وعاطف حكيم بدلا من عبد العزيز كوليبالي.

ق 70: محمد عادل حكم المباراة يقرر إلغاء ضربة الجزاء والبطاقة الصفراء بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 66: ضربة جزاء لصالح إنبي بعد عرقلة أحمد أمين قفة داخل منطقة الجزاء وبطاقة صفراء لعمرو الجزار مدافع المحلة.

ق 63: تبديل اضطراري لإنبي بخروج خالد حسن للإصابة ونزول مصطفى دويدار بدلا منه.

ق 55: جووووول الهدف الأول لإنبي عن طريق رأسية أحمد أمين قفة بعد متابعة تمريرة رفيق كابو بالرأس لتسكن شباك عامر عامر حارس غزل المحلة

ق 49: تبديل أول للمحلة بنزول عبد العزيز كوليبالي بدلا من خالد الإخميمي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 42: تسديدة من رفيق كابو مهاجم إنبي من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر لحارس المحلة بقليل.

بداية المباراة

إنبي غزل المحلة الدوري
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