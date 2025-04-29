انتهت في أبطال آسيا - الهلال (1)-(3) أهلي جدة.. مباراة مجنونة

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 19:26

كتب : FilGoal

فيرمينيو - أهلي جدة ضد الهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال أمام أهلي جدة.

ويلعب الهلال أمام أهلي جدة ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

لمتابعة مباراة الهلال وأهلي جدة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق90+4 فراس البريكان يسجل الهدف الثالث بعد انفراد تام بالمرمى

ق76 القائم الأيسر يحرم جالينو لاعب الأهلي من التسجيل

ق62 ميريح ديميرال يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث

ق60 بطاقة صفراء ثانية وطرد من نصيب كوليبالي لاعب الهلال بعد اعاقته محاولة مرور إيبانيز في اتجاه المرمى.

ق50 هدف غير محتسب لنادي أهلي جدة بداعي التسلل على إيفان توني

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42 سالم الدوسري يسجل هدف تقليص الفارق

ق 39 تسديدة قوية من علي مجرشي لاعب أهلي جدة تمر بجوار المرمى

ق28 جووول الهدف الثاني لأهلي جدة عن طريق إيفان توني

ق11 ياسين بونو ينقذ فرصة هدف محقق بعد تسديدة من فرانك كيسيه

ق9 كرة عرضية من جالينو من جهة اليسار قابلها روبيرتو فيرمينو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى منتصف المرمى.

ق2 ركلة حرة للأهلي في منتصف ملعب الهلال جهة اليسار نفذها رياض محرز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إيفان توني برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

انطلاق المباراة

دوري أبطال آسيا الهلال السعودي أهلي جدة
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