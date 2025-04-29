معسكر مغلق لـ بيراميدز في برج العرب استعدادا لمواجهتي حرس الحدود وفاركو

قرر الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الدخول في معسكر مغلق بمدينة برج العرب بالإسكندرية يستمر حتى يوم 4 مايو المقبل.

ويأتي ذلك استعدادا لخوض مباراتي حرس الحدود وفاركو في الجولتين الثالثة والرابعة من المرحلة الختامية لبطولة الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفا على حرس الحدود في الخامسة من مساء الأربعاء، بينما يحل ضيفا على فاركو في الخامسة من مساء الأحد 4 مايو، حيث تقام المباراتين على استاد المكس بالإسكندرية.

وقرر الجهاز الفني ضم جميع اللاعبين الجاهزين للمعسكر الممتد وهم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - طارق علاء.

خط الوسط: مهند لاشين - مصطفى فتحي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود دونجا - صديق إيجولا.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - يوسف أوباما.

يذكر أن الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي يغيب عن مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف للإنذار الثالث، وكذلك مهند لاشين بسبب الطرد أمام الأهلي، فيما سيكون الثلاثي متاحا أمام فاركو في الجولة الرابعة.