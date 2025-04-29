دوري المحترفين – دجلة في الصدارة رغم التعادل.. والمقاولون يطارده بالفوز على طنطا

أقيمت اليوم الثلاثاء 4 مباريات ضمن الجولة 33 من الدوري المصري للمحترفين.

وتعادل وادي دجلة المتصدر مع منتخب السويس بهدف لمثله، وسجل هدف دجلة محمد عبد العاطي، بينما جاء هدف السويس عن طريق عوض التهامي.

ليرفع دجلة رصيده إلى النقطة 68 في صدارة جدول الترتيب، ووصل منتخب السويس إلى النقطة 29.

في مباراة أخرى فاز كهرباء الإسماعيلية على سبورتنج بهدفين دون رد، سجل ثنائية الكهرباء كل من محمود عبد الله وكريم أشرف ليصل إلى النقطة 61 في المركز الثالث، ويتجمد رصيد سبورتنج عند النقطة 24 في المركز الأخير.

كما فاز الترسانة على الداخلية بهدفين مقابل هدف، وسجل ثنائية الترسانة مازم عصام، وجاء هدف الداخلية عن طريق عاصم محمد.

ليصل الترسانة إلى النقطة 42 في المركز الـ11، ويتجمد رصيد الداخلية عند النقطة 36 في المركز الـ13.

وأخيرا فاز المقاولون العرب على طنطا بهدف دون رد سجله إبراهيم القاضي ليرفع رصيده إلى النقطة 67 في المركز الثاني، ويتجمد رصيد طنطا عند النقطة 31 في المركز الـ15.