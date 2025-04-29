التشكيل - قفة وكابو يقودان هجوم إنبي.. وعبده يحيى أساسي مع المحلة

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 19:15

كتب : FilGoal

أحمد صبيحة - إنبي

يلتقي إنبي أمام غزل المحلة على ملعب بتروسبورت في إطار الأسبوع الثاني من مجموعة الهبوط لبطولة الدوري المصري.

المباراة كان من المقرر إقامتها على ملعب المقاولون العرب ولكن رابطة الأندية نقلتها إلى ملعب بتروسبورت بدون جماهير، بسبب خوض المقاولون العرب لمباراة على ملعبه بنفس اليوم.

وطلب غزل المحلة إعادة المباراة إلى المقاولون العرب يوم 22 أبريل ولكن النادي أشار إلى أن رفض طلبه جاء قبل المباراة بـ 28 ساعة فقط.

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ويقود هجوم إنبي أحمد أمين قفة، والتونسي رفيق كابو، فيما يتواجد في خط الدفاع أحمد خليل كالوشا، أما غزل المحلة فيقود الهجوم عبده يحيى وبن حمودة.

ويبدأ إنبي بقيادة حمزة الجمل بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: محمد إسماعيل - أحمد صبيحة – أحمد خليل "كالوشا" – خالد صديق

الوسط: أحمد العجوز – علي محمود – محمد ناصر مودي

الهجوم: رفيق كابو - أحمد أمين قفة - محمد شريف حتحوت

وعلى مقاعد البدلاء: رمضان الصادق - هشام عادل - حسام غانم - أحمد زكي - صلاح زايد - مصطفى دويدار - محمد سمير - علي إيهاب - زياد كمال

أما غزل المحلة فأعلن نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: يحيى زكريا - عمرو الجزار – أحمد فتحي – محمد جابر

الوسط: خالد الإخميمي – أحمد فوزي – محمد أشرف بن شرقي

الهجوم: محمد علي بن حمودة - رشاد العرفاوي- عبده يحيى

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد النفراوي - محمد حمدي زكي - محمد أشرف - محمد عصام - حميدو فتاو - أحمد ياسين - أسامة النجار - عبد العزيز كوليبالي - عاطف الحكيم

ويحتل إنبي المركز الثامن في مجموعة الهبوط برصيد 15 نقطة، فيما يحتل غزل المحلة المركز السادس برصيد 20 نقطة.

وأقيم الدوري بنظام الدور الواحد، لتنقسم بعدها الفرق إلى مجموعتين، الأولى للفرق من المراكز الأول حتى التاسع لتحديد البطل والمراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية، فيما تخوض الفرق من المركز العاشر حتى الثامن عشر منافسة لتحديد الهابطين إلى دوري المحترفين.

وحقق غزل المحلة الفوز على حساب إنبي في الدور الأول بثلاثية نظيفة.

إنبي غزل المحلة الدوري
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