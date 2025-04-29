ناصر ماهر يكشف عن إصابته قبل مواجهة المصري
الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 19:10
كتب : FilGoal
كشف ناصر ماهر لاعب وسط الزمالك عن تعرضه للإصابة قبل مواجهة المصري.
ويستعد الزمالك لمواجهة المصري مساء الخميس ضمن الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.
ونشر ناصر ماهر عبر استوري الخاص به على انستجرام صوره تظهر تعرض قدمه للإصابة في الكاحل.
ولم يعلن الزمالك أي تفاصيل تتعلق بإصابة ناصر ماهر.
وعلم FilGoal.com أن حسين لبيب قد اجتمع باللاعبين خلال التدريبات قبل مواجهة المصري.
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