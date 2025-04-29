ناصر ماهر يكشف عن إصابته قبل مواجهة المصري

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 19:10

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - حسن علي - الزمالك - المصري

كشف ناصر ماهر لاعب وسط الزمالك عن تعرضه للإصابة قبل مواجهة المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري مساء الخميس ضمن الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.

ونشر ناصر ماهر عبر استوري الخاص به على انستجرام صوره تظهر تعرض قدمه للإصابة في الكاحل.

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ولم يعلن الزمالك أي تفاصيل تتعلق بإصابة ناصر ماهر.

وعلم FilGoal.com أن حسين لبيب قد اجتمع باللاعبين خلال التدريبات قبل مواجهة المصري.

وقرر لبيب صرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة هذا الموسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

لا يتوفر وصف.

كما وعد رئيس نادي الزمالك بصرف مكافأة فوز فورية للفريق خلال انتصاراته المقبلة حتى نهاية الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 38 نقطة بفارق ست نقاط عن بيراميدز متصدر الترتيب.

أما المصري فيتواجد في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

وحقق الزمالك الفوز في آخر ثلاث مواجهات خاضهم في مسابقة الدوري.

ولا يزال الزمالك يطالب بخصم 3 نقاط من رصيد الأهلي بسبب انسحابه في المواجهة التي كانت مقررة بالجولة الأولى.

وحال تم خصم النقاط الثلاثة سيصعد الزمالك إلى المركز الثاني بعد تراجع الأهلي لـ 37 نقط

الزمالك ناصر ماهر
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