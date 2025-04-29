أبطال آسيا- ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام أهلي جدة في نصف النهائي.. ومحرز أساسي

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 18:39

كتب : FilGoal

ميتروفيتش - سافيتش - الهلال السعودي

يقود الصربي ألكسندر ميتروفيتش هجوم الهلال خلال المواجهة المرتقبة ضد أهلي جدة.

ويلعب الهلال أمام أهلي جدة بعد قليل ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

في المقابل يقود الجزائري رياض محرز هجوم أهلي جدة ضد الهلال.

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وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني - كاليدو كوليبالي - علي البليهي- رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

أمامهما: سالم الدوسري - مالكوم

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش - ماركوس ليوناردو.

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فيما جاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي – روجر إيبانز – ميري ديميرال – أليوسكي.

الوسط: فرانك كيسي – زياد الجهني – رياض محرز

الهجوم: روبرتو فيرمينو – إيفان توني – جالينو.

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