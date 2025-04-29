محمد الشناوي يودع سامي قمصان

ودع محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي، سامي قمصان المدرب العام السابق للفريق بعد رحيله.

وكتب الشناوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي X: "ألف شكر كابتن سامي، 8 سنوات قضيناها معا في بطولات وإنجازات، ودائما كنت تدعمنا".

ورحل الجهاز الفني للأهلي بالكامل بقيادة مارسيل كولر بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وكان قمصان ضمن الجهاز الفني لمارسيل كولر مع الأهلي.

وتولى عماد النحاس منصب مدير الكرة في الأهلي والقائم بأعمال الجهاز الفني لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

ومعه محمد شوقي في منصب المدرب العام، ومحمد يوسف لمنصب المدير الرياضي.

ويلعب الأهلي ضد بتروجت في الجولة 20 من الدوري المصري غدا الأربعاء.

وتقام المباراة على استاد الكلية الحربية.

وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

بينما يحتل بتروجت المركز الثاني برصيد 25 نقطة.