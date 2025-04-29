خبر في الجول - لبيب يجتمع مع لاعبي الزمالك.. وقرار بشأن المستحقات المتأخرة والمكافآت

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 18:25

كتب : FilGoal

فرحة حسين لبيب رئيس الزمالك بالفوز بالكونفدرالية

اجتمع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بلاعبي فريق الكرة خلال التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وعلم FilGoal.com أن حسين لبيب قد اجتمع باللاعبين خلال التدريبات قبل مواجهة المصري.

أخبار متعلقة:
"مطالبة اللاعب بإيضاح حقيقة استخراجه تأشيرة أمريكا".. الزمالك يرد على إنذار زيزو كرة يد - الزمالك يتعاقد مع علي الخضر كمدرب لحراس المرمى أمير مرتضى: هذا سبب إجراء العقد العربي والإنجليزي لـ بوطيب.. وبالأرقام لم أهدر أموال الزمالك أمير مرتضى: الأهلي مثل الزمالك عند أفشة والفارق في الأموال.. وحقيقة عدم توثيق عقد عاشور

وقرر لبيب صرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة هذا الموسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما وعد رئيس نادي الزمالك بصرف مكافأة فوز فورية للفريق خلال انتصاراته المقبلة حتى نهاية الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 38 نقطة بفارق ست نقاط عن بيراميدز متصدر الترتيب.

أما المصري فيتواجد في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

وحقق الزمالك الفوز في آخر ثلاث مواجهات خاضهم في مسابقة الدوري.

ولا يزال الزمالك يطالب بخصم 3 نقاط من رصيد الأهلي بسبب انسحابه في المواجهة التي كانت مقررة بالجولة الأولى.

وحال تم خصم النقاط الثلاثة سيصعد الزمالك إلى المركز الثاني بعد تراجع الأهلي لـ 37 نقطة.

الدوري المصري الزمالك المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري - إنبي (0)-(0) غزل المحلة.. بداية المباراة معسكر مغلق لـ بيراميدز في برج العرب استعدادا لمواجهتي حرس الحدود وفاركو التشكيل - قفة وكابو يقودان هجوم إنبي.. وعبده يحيى أساسي مع المحلة ناصر ماهر يكشف عن إصابته قبل مواجهة المصري الإسماعيلي ينفي في بيان رسمي استبعاد حارسه من منتخب الشباب بسبب التلاعب في السن محمد الشناوي يودع سامي قمصان رئيس الوزراء: نراجع النقاط التي تم إثارتها حول قانون الرياضة تقرير مغربي: الأهلي يستقر على عدم تفعيل بند شراء عطية الله
أخر الأخبار
النني ينافس على جائزة أفضل لاعب في شهر إبريل بالدوري الإماراتي 6 دقيقة | الوطن العربي
مباشر الدوري - إنبي (0)-(0) غزل المحلة.. بداية المباراة 11 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أبطال آسيا - الهلال (0)-(2) أهلي جدة.. جوووووووول توني 36 دقيقة | سعودي في الجول
معسكر مغلق لـ بيراميدز في برج العرب استعدادا لمواجهتي حرس الحدود وفاركو 39 دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين – دجلة في الصدارة رغم التعادل.. والمقاولون يطارده بالفوز على طنطا 46 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - قفة وكابو يقودان هجوم إنبي.. وعبده يحيى أساسي مع المحلة 47 دقيقة | الكرة المصرية
ناصر ماهر يكشف عن إصابته قبل مواجهة المصري 52 دقيقة | الكرة المصرية
الإسماعيلي ينفي في بيان رسمي استبعاد حارسه من منتخب الشباب بسبب التلاعب في السن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رحيل كولر 2 مؤتمر كولر - عن خيبة الأمل وتأخر التبديلات.. وسؤالين رفضهما المنسق الإعلامي 3 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صنداونز.. خروج الأحمر بالهدف الخارجي 4 خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه لضم محمد علي بن رمضان ويحصل على توقيعه