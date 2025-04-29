خبر في الجول - لبيب يجتمع مع لاعبي الزمالك.. وقرار بشأن المستحقات المتأخرة والمكافآت

اجتمع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بلاعبي فريق الكرة خلال التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وعلم FilGoal.com أن حسين لبيب قد اجتمع باللاعبين خلال التدريبات قبل مواجهة المصري.

وقرر لبيب صرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة هذا الموسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما وعد رئيس نادي الزمالك بصرف مكافأة فوز فورية للفريق خلال انتصاراته المقبلة حتى نهاية الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 38 نقطة بفارق ست نقاط عن بيراميدز متصدر الترتيب.

أما المصري فيتواجد في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

وحقق الزمالك الفوز في آخر ثلاث مواجهات خاضهم في مسابقة الدوري.

ولا يزال الزمالك يطالب بخصم 3 نقاط من رصيد الأهلي بسبب انسحابه في المواجهة التي كانت مقررة بالجولة الأولى.

وحال تم خصم النقاط الثلاثة سيصعد الزمالك إلى المركز الثاني بعد تراجع الأهلي لـ 37 نقطة.