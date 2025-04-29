رئيس الوزراء: نراجع النقاط التي تم إثارتها حول قانون الرياضة

كشف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن مستجدات مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح.

وأوضح مدبولي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء: "نراجع كل النقاط التي تم إثارتها حول قانون الرياضة ونقوم ببعض التعديلات ونستعرض كافة الأفكار من أجل الانتهاء منه".

وأضاف "وزير الشباب والرياضة أطلعني على كافة المستجدات الخاصة بقانون الرياضة".

وأتم "حريصون خلال الأسابيع القادمة على الانتهاء من مشروع قانون الرياضة لتقديمه للبرلمان".

وسيدرس مجلس النواب تعديل مقترح لـ قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

ومن بين أبرز التعديلات التي يناقشها قانون الرياضة الجديد المنتظر اعتماده منع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين.

ومن ضمن التعديلات المقترحة هو تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية.

وسبق أن خاطب الأهلي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة. (طالع التفاصيل)

كما سبق أن أرسل النادي الأهلي خطابا لمصطفى مدبولي رئيس الوزراء يطالب فيه بالاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة لحوار مجتمعي.

ونشر FilGoal.com تفاصيل مشروع القانون الجديد

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