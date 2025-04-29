وكيل إيزي إيميكا لـ في الجول: حصلنا على حكم ضد المصري.. ومهلة أخيرة قبل المنع من القيد

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 17:46

كتب : حامد وجدي

إيزي إيميكا - سيراميكا كليوباترا ضد المصري

كشف وائل الخربتاوي وكيل إيزي إيميكا لاعب المصري السابق عن حصول موكله على حكم ضد النادي البورسعيدي.

ويلعب إيميكا في صفوف حرس الحدود بعد رحيله عن المصري في صيف 2024.

وقال الخربتاوي وكيل إيزي إيميكا لـ FilGoal.com : "حصلنا على حكم بإلزام المصري بسداد مستحقات اللاعب البالغة 3 ملايين و700 ألف جنيه".

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وأضاف "فيفا أمهل النادي 45 يوما للتسوية إما سيعاقب بالمنع من القيد لـ 3 فترات متتالية".

لا يتوفر وصف.

وأتم "حصلنا على الحكم عن طريق فريق قانوني بقيادة حمزة عبد الوهاب بالتعاون مع السويسري روي فيرمير محامي اللاعب".

إيمكيا لعب في صفوف المصري بين عامي 2018 و2024، وخاض معه 148 مباراة وسجل هدفين وصنع 5 آخرين.

وسبق لـ إيزي إيميكا اللعب في الإنتاج الحربي والنصر للتعدين قبل أن يستقر في صفوف حرس الحدود.

ولعب إيميكا في الموسم الحالي 19 مباراة مع حرس الحدود وصنع هدفا.

المصري إيزي إيميكا حرس الحدود
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