دوري NBA - كليفلاند يتأهل إلى نصف نهائي الشرق أمام ميامي.. وجولدن ستيت يقترب من حسم سلسلة هيوستن

تأهل كليفلاند كافاليرز إلى نصف نهائي القسم الشرقي في دوري كرة السلة الأمريكية NBA وذلك بعدما حسم سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية "بلاي أوفس" أمام ميامي هيت.

وحسم كليفلاند متصدر القسم الشرقي السلسلة أمام ميامي هيت بنتيجة 4-0، بعدما فاز في المباراة الرابعة بنتيجة 138-83.

ليتأهل إلى نصف نهائي القسم الشرقي منتظرا الفائز من إنديانا بيسرز وميلوكي باكس، وتشير السلسلة بينهما إلى تقدم إنديانا بنتيجة 3-1.

في القسم الغربي واصل جولدن ستيت واريورز تقدمه في سلسلة الدور الأول أمام هيوستن روكيتس بعدما فاز في المباراة الرابعة، لتصبح النتيجة 3-1.

وانتصر جولدن ستيت على هيوستن بنتيجة 109-106 في المباراة التي شهدت عودة جيمي باتلر بعد تعافيه من الإصابة.

ويلتقي الفائز من هذه السلسلة مع المتأهل من سلسلة مينيسوتا تمبرلوفز ضد لوس أنجلوس ليكرز والتي تشير إلى تقدم مينيسوتا بنتيجة 3-1.