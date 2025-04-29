كرة طائرة - الأهلي يكتفي ببرونزية بطولة إفريقيا

اكتفى فريق الأهلي بالميدالية البرونزية من منافسات بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة.

وتغلب الأهلي على الجيش الرواندي بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

بينما يقام النهائي بين فريقي السويحلي الليبي والترجي التونسي مساء اليوم الثلاثاء.

ويضم السويحلي الليبي الثلاثي المصري أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام وأحمد سعيد.

وكان الأهلي قد ودع نصف النهائي بعد خسارة درامية أمام الترجي التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وبذلك فقد الأهلي فرصة الدفاع عن لقبه في النهائي، واكتفى بتحقيق الثلاثية المحلية.

وكان الأهلي قد تأهل لنصف النهائي بالفوز على النصر الليبي 3-0 ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وكان الأهلي تغلب في المجموعات على كل من الفتح الرباطي المغربي ونيمو ستارز الأوغندي والحرس الجمهوري الكونغولي وكاستل الجزائري والخدمات الكيني.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا برصيد 16 لقبا وبفارق 10 ألقاب عن الصفاقسي التونسي أقرب منافسيه.

ونجح الأهلي في تحقيق اللقب في آخر 5 مشاركات سابقة في البطولة بينما غاب الفريق عن نسختي 2021 و2023.