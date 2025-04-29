تقرير: أرسنال يقدم عرضه الأول لضم الخنوس

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 17:26

كتب : FilGoal

بلال الخنوس - ليستر سيتي

تقدم نادي أرسنال بعرضه الأول لضم المغربي بلال الخنوس لاعب ليستر سيتي.

وهبط ليستر سيتي بشكل رسمي إلى الدرجة الأولى بجانب فرق إبسويتش وساوثامبتون.

وكشف موقع كوت أوفسايد الإنجليزي بتقدم أرسنال بعرض قيمته 30 مليون يورو لضم الخنوس من ليستر سيتي.

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وأشار التقرير إلى أن عرض أرسنال جاء بناء على توصية من ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال.

ويرحب الخنوس بفكرة الرحيل عن ليستر سيتي بعد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح التقرير أن الدولي المغربي يرى أن أرسنال أحد أبرز الخيارات المتاحة في مشواره الكروي.

ولعب الخنوس هذا الموسم 34 مباراة مع ليستر بمختلف المسابقات ونجح في المساهمة بـ 8 أهداف.

وسجل الخنوس ثلاثة أهداف وصنع 5 آخرين.

وخلال منافسات الدوري الإنجليزي لعب الخنوس 29 مباراة سجل هدفين وصنع مثلهما.

ويلعب الخنوس -20 عاما- في مركز الوسط المهاجم ويرتبط بتعاقد حتى 2028.

أرسنال ليستر بلال الخنوس
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