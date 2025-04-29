تقرير: ريال مدريد مستعد لبيع عقد رودريجو

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 17:00

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد × بلباو

انفتح ريال مدريد على فكرة بيع عقد رودريجو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رودريجو سيلفا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وحسب برنامج الشيرينجيتو الشهير، فإن ريال مدريد أصبح منفتحا على بيع اللاعب البرازيلي في حال تلقي عرض جيد.

ويمتد عقد اللاعب البرازيلي صاحب الـ24 سنة حتى عام 2028، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو.

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وأفادت صحيفة ماركا في وقت سابق عن تلقي ريال مدريد عرض من الهلال السعودي لجعله أغلى لاعب في العالم مقابل ما يزيد عن 100 مليون يورو دون الكشف عن الرقم بالتحديد.

فيما كشفت تقارير أخرى عن وصول العرض السعودي لضم رودريجو 300 مليون يورو لصالح ريال مدريد للتخلي عن خدمات لاعبه، وراتب يقدر بـ 140 مليون يورو للاعب.

ورفض رودريجو هذا العرض وقتها واختار الاستمرار مع ريال مدريد.

وانضم رودريجو إلى ريال مدريد قادمًا من سانتوس البرازيلي في صيف 2019، بقيمة انتقال بلغت 45 مليون يورو.

وحقق رودريجو لقبي دوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد، والدوري الإسباني 3 مرات، وكأس السوبر الإسباني مثلها، إضافة إلى كأس العالم للأندية.

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