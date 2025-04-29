أمين صندوق طنطا يكشف لـ في الجول سبب رفض خوض مباراة المقاولون العرب

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 16:41

كتب : رضا السنباطي

فريق طنطا

أعلن محمد صدقي أمين صندوق نادي طنطا عن سبب رفض فريقه خوض مباراة المقاولون العرب حتى الآن.

وتأخر انطلاق المباراة والتي كان من المقرر أن تبدأ في تمام الرابعة والنصف مساء.

وقال صدقي لـ FilGoal.com: "قبل مواجهة المقاولون العرب قامت إدارة المقاولون برفض دخول 25 فردا من جماهير طنطا مع السماح لأفراد تابعة للمقاولون بالدخول حاملين أدوات تشجيع وكان ردهم أن الأمر خارج عن إدارتنا والمباراة بدون جماهير".

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"قلت لهم لماذا إذا سمحتم بدخول جماهيركم فكان ردهم أن الأمر ليس تابع له وأنهم لا يستطيعون فعل شيء، ولذلك طالبنا من مراقب المباراة بإخراج جماهير المقاولون أو السماح بدخول جماهيرنا التي سافرت للقاهرة بعدد قليل لا يتجاوز 25 فردا".

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 64 نقطة، بينما يحتل طنطا المركز 15 برصيد 31 نقطة.

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