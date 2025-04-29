ريليفو: ستكسر القاعدة من أجله.. ريال مدريد يقترب من تجديد عقد كورتوا

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 16:01

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

كشفت منصة ريليفو الإسبانية عن اقتراب ريال مدريد من تمديد عقد تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق.

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وينتهي تعاقد كورتوا حاليا مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل.

وفقا لريليفو فإن ريال مدريد سيقدم عقدا لكورتوا لمدة موسمين.

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العقد الجديد سيكسر القاعدة التي وضعها فلورينتينو بيريز بتجديد عقود اللاعبين الذين تخطوا سن الثلاثين عام بعد عام.

وسيبلغ كورتوا عامه الـ 35 بنهاية العقد الجديد في حالة التوصل لاتفاق نهائي.

ومن المتوقع أن يتم الوصول للاتفاق خلال الأسابيع المقبلة ولكن لم يحسم النادي حتى الآن موعد الإعلان الرسمي.

وأشارت ريليفو إلى أن تجديد عقد كورتوا قد يجعل أندري لونين يبحث عن فريق آخر إذ أنه سيجد نفسه من جديد بدون أهمية كبرى خاصة بعد غيابه عن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفي حالة رحيل لونين قد يلجأ ريال مدريد للتعاقد مع كيبا أريزابالاجا والذي قضى الموسم الماضي معارا للفريق وأعجب بيريز بسلوكياته ولكن حتى الآن لا يريد النادي صرف مبالغ مبرى على مركز يراه مغطى بشكل كامل.

الحارس البلجيكي صاحب الـ 32 عاما لعب بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم في 43 مباراة وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 14.

تيبو كورتوا ريال مدريد
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