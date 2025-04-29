مؤتمر فليك: هذا ما علينا فعله أمام خماسي وسط إنتر.. وكوندي فاجأني بهدفه في مدريد

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 15:56

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

شرح هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة ما على فريقه فعله أمام إنتر خاصة وسط الفريق المكون من 5 لاعبين.

ويستعد برشلونة لمواجهة إنتر غدا الأربعاء على ملعب مونتجويك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "موسم صفري محتمل لإنتر؟ لا أفكر في ذلك لأنه ليس من شأني ولا علي أن أفكر فيه، تركيزي منصب على فريقي".

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وأضاف "خسائر إنتر الأخيرة؟ أعتقد أن الأمر مختلف في دوري أبطال أوروبا لأنها فرصة عظيمة لإنتر للفوز باللقب، لذلك الأمر مختلف تماما".

وأكمل "الوقت الحالي ليس المناسب للحديث عن مستقبلي، لأن تركيزي على الموجهات وهذا أهم بكثير من وضعي الشخصي".

وتابع "تحدثت مع اللاعبين عن الأمور التي يجب أن نعدلها، إنتر يلعب بخمسة لاعبين في وسط الملعب، لذا علينا أن نحمي المساحات وهذا أمر مهم جدا، تدربنا على ما نريد تقديمه، من المهم أن نستحوذ على الكرة ونقلل الأخطاء".

وواصل "جول كوندي لاعب محترف للغاية، أعتقد أن كان هناك بعض اللقطات تمكن فيها من إيقاف لاعبي ريال مدريد، كان حاضرا بقوة في كرة هوائية كانت تبدو لصالح بيلينجهام لكنه أوقفها".

وشدد "عندما شاهدت تمريرة مودريتش ورأيت كوندي يضغط وقطع الكرة شعرت بالمفاجأة قليلا، لكن عندما وصل للكرة في اللحظة المناسبة وقتها تمنيت من أن يتمكن من تسجيل الهدف، وهذا ما حدث".

وأوضح "نشوة الفوز على ريال مدريد ممكن أن تدفعنا للأمام، بالنسبة لبعض اللاعبين قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة للوصول إلى النهائي".

وكشف "أجرينا اجتماعا عرضنا خلاله نقاط قوة وضعف إنتر، وتحدثنا عما نتعمله من مباراة ريال مدريد وما علينا تحسينه، نفعل ذلك عادة، الأهم أننا يجب إظهار قوتنا والطريقة التي نريد أن نلعب بها".

وأنهى حديثه قائلا: "تقديم أفضل نسخة منا سيكون أمرا حاسما في مباراتين نصف النهائي".

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب جيوزيبي مياتزا.

وكان برشلونة قد وصل إلى نصف النهائي بعد التغلب على بوروسيا دورتموند، بينما فاز إنتر على بايرن ميونيخ.

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