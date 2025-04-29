يامال: طالما أحقق الانتصارات لا يمكن لأحد أن يتحدث معي.. وهذا سر رسائل انستجرام

يرى لامين يامال إن رسائله على إنستاجرام وصبغه لشعره يأتي بسبب شعوره بالملل ومحاولة تسلية نفسه قبل المباريات.

لامين يامال النادي : برشلونة برشلونة

ويستعد برشلونة لمواجهة إنتر غدا الأربعاء على ملعب مونتجويك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال يامال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هذا أول نصف نهائي لي وكذلك للعديد من زملائي ولدينا رغبة في التأهل للنهائي وإظهار لجماهيرنا ما نحن قادرون على تحقيقه".

وواصل "رسائلي قبل المباريات وصبغ شعري؟ أقوم بذلك ليمر الوقت بشكل أسرع إلى يوم المباراة ولأسلي نفسي قليلا لكن في الحقيقة تسير الأمور معي بشكل جيد لكن لا أعلم، أعتقد أنني سأفعل ذلك مجددا لأنني أشعر بالملل في المنزل".

وأكمل "تصريحاتي؟ طالما أنني أحقق الانتصارات لا يستطيع أحد أن يقول لي شيئا وعندما يهزمونني يمكنهم الحديث".

وتابع "بعيدا عن بيدري ورافينيا وكل اللاعبين الذين أعلم أنهم مذهلون ولكن مستوى إنييجو وفرينكي دي يونج كان مذهلا، وأرى أن الناس لا يقدرونهم كما يقدرونني أو بيدري لكن بالنسبة لي إنييجو وفرينكي لاعبان مهمان للغاية وأعتقد أنهما قدما موسما رائعا".

واستمر "مصافحة لاعبي ريال مدريد عقب المباراة؟ أن يقال عني إنني لاعب جيد وإنسان محترم هو أهم شيء، أريد أن أكون مهذبا وهذا ما علمني إياه والداي في البيت وهذا ما يود أن يعرفه الناس عني".

وأضاف "نعلم أن دفاع إنتر قوي جدا وهو أقوى أسلحتهم وقد أظهروا أنهم فريق قوي في كل نسخة من دوري الأبطال لكن أعتقد أننا في النهاية جيدون بالكرة ويجب علينا فعل ما نعرفه وأن نلعب كفريق واحد وأن نقدم كل شيء من أجل التأهل".

وعن الوصول لـ 100 مباراة مع برشلونة قال: "أعتقد أن في عمري القليل من اللاعبين لعبوا هذا العدد من المباريات مع فريق مثل برشلونة وهذا ما أقدره، وأن تحافظ على الدافع الذهني هو أمر سهل هنا والاستمرارية التي أتمته بها في عمر 17 عاما ليس أمرا يحققه أي شخص".

وأردف "لم أشعر بالرهبة في أي مباراة ولو شعرت بذلك لما نشرت شيئا على إنستاجرام، صحيح أن لدي الحافز والشعور بوخزات خفيفة في البطن قبل المباريات ولكن هذا شعور جيد نمر به جميعا كلاعبينا أما الخوف تركته منذ زمن طويل".

وأتم "لا أقارن نفسي بميسي أو أي شخص وأنا أقل بكثير من المقارنة به وأترك تلك المقارنات لكم أنتم ولكن نحن فيما بيننا نركز على تحسين أنفسنا وأن أكون أفضل من نفسي كل يوم، وأرى أن المقارنات لا معنى لها خاصة مع ميسي وبالطبع أنا معجب به كأفضل لاعب في التاريخ لكنني لا أقارن نفسي به".

وكان برشلونة قد وصل إلى نصف النهائي بعد التغلب على بوروسيا دورتموند، بينما فاز إنتر على بايرن ميونيخ.