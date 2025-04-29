روديجير: لعبت وأنا أشعر بالألم لمدة 7 أشهر.. وسأبذل قصارى جهدي للتواجد بكأس العالم للأندية

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 14:59

كتب : FilGoal

روديجير

شدد أنطونيو روديجير لاعب ريال مدريد على أنه لعب لمدة 7 أشهر وهو يشعر بالألم بسبب ركبته.

أنطونيو روديجر

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وخضع روديجير لعملية جراحية بعد إصابته بقطع جزئي في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى.

وكتب روديجير عبر حسابه على فيسبوك: "بعد أكثر من سبعة أشهر وأنا أشعر بالألم، كان من غير الممكن أن أتفادى إجراء عملية جراحية في الغضروف وأخيرا تخلصت من الألم وكانت الجراحة ناجحة".

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"شكرا للفريق الطبي، أريد أن أتمكن من اللعب مجددا في أقرب وقت ممكن لأنني مقبل على بطولتين كبيرتين وهما دوري الأمم الأوروبية وكأس العالم للأندية وعلي أن أتابع حالتي أسبوع تلو الآخر وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك، أراكم قريبا".

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اللاعب من المقرر أن يتعرض للإيقاف بسبب محاولة الاعتداء على الحكم وحصوله على بطاقة حمراء ضد برشلونة في نهائي الكأس ولذلك من المتوقع أن يغيب روديجير عن باقي مباريات الدوري حتى لو لم يتعرض للإصابة.

ولكن مع الإصابة أصبحت مشاركة روديجير في كأس العالم أيضا بمحل شك.

صاحب الـ 32 عاما يعد أحد أكثر اللاعبين خوضا للمباريات بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم.

وشارك روديجير حتى الأن في 49 مباراة وخلالها سجل ثلاثة أهداف وصنع هدف ولم يغب سوى عن 7 مباريات.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية برفقة الهلال السعودي وباتشوكا ورد بول سالزبورج.

أنطونيو روديجير ريال مدريد
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