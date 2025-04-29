أخبار سعيدة.. موندو ديبورتيفو: برشلونة يقترب من الاتفاق مع فليك لتجديد عقده

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 14:21

كتب : FilGoal

هانز فليك

يقترب نادي برشلونة من الاتفاق مع هانز فليك المدير الفني للفريق على تجديد عقده.

وينتهي عقد المدرب الألماني في صيف 2027.

وحسب موندو ديبورتيفو فإن الاتفاق بين برشلونة وفليك لتجديد عقده حتى 2027 مع زيادة راتبه السنوي قريب للغاية.

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ويقدم الفريق تحت قيادته أداء رائعا إذ انتصر على غريمه ريال مدريد 3 مرات خلال الـ3 مواجهات التي لعبت الموسم الحالي.

وفاز فليك على ريال مدريد في الدوري الإسباني، وحصل على كأس السوبر الإسباني بعد الانتصار علىه، وكذلك الأمر في كأس ملك إسبانيا منذ أيام.

ويخوض برشلونة مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي، فيما يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة وبفارق 4 نقاط أمام ملاحقه ريال مدريد قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

وأوضح خوان لابورتا رئيس برشلونة في وقت سابق عبر إذاعة Rac1 الكتالونية: "فليك يعلم أننا نرغب في استمرار تلك المرحلة لأطول فترة ممكنة، لأن أسلوبه في فهم النادي وطريقة عمله يتوافقان مع توجهاتنا".

وأكمل "لكن فليك يفضل العقود قصيرة الأجل التي يتم تجديدها سنويا، وبالتالي هانز فليك مستمر لموسم آخر".

ويعتبر لابورتا أن تلك المرحلة تجاوزت كل التوقعات "في هذه المرحلة من الموسم، الواقع يتجاوز كل التوقعات، لقد كان الفريق جيدا للغاية في البداية، لكنه الآن أفضل".

وأتم "أردتُ التعاقد مع فليك منذ البداية لأنني أحببته، وبصفتي رئيسًا أحتفظ دائمًا برأيي، لكن التعاقد يعود إلى ديكو وبويان، هما من حللا الصفقة من منظور إنساني ورياضي".

هانز فليك برشلونة الدوري الإسباني لابورتا
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