مؤتمر بيولي: نتائج الفرق السعودية في آسيا تعكس قوة الدوري.. وكاواساكي منظم للغاية

أشاد ستيفانو بيولي المدير الفني لـ النصر بنتائج الفرق السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة والتي تعكس قوة الدوري.

ويستعد النصر لمواجهة منافسه كاواساكي الياباني في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كاواساكي فريق منظم لذلك علينا اللعب ككتلة واحدة، نحن مستعدون لأي مفاجأة".

وأضاف "المباراة ستكون قوية وصعبة، الفريق الذي يصل لهذا الدور بالتأكيد يستحق التواجد".

وأكمل "مستوى فريقي في تصاعد مستمر، نعمل بأفضل ما لدينا لنتحسن ونتطور، نتائج الفرق السعودية في البطولة تعكس قوة الدوري".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن جاهزون تماما، وفي الحصة التدريبية الأخيرة سأحدد التشكيل الأساسي، سنلعب بإيقاع مرتفع وسنقدم أفضل ما لدينا".

ووصل النصر إلى هذا الدور بعد الانتصار على يوكوهاما الياباني بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويلاقي الهلال خصمه الأهلي في لقاء سعودي الليلة في نصف النهائي الآخر.