كرة يد - الزمالك يتعاقد مع علي الخضر كمدرب لحراس المرمى

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 13:27

كتب : FilGoal

علي الخضر مدرب حراس مرمى الزمالك

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع علي الخضر كمدرب لحراس مرمى فريق كرة اليد.

علي الخضر هو مدرب حراس مرمى منتخب البرازيل السابق وحارس مرمى منتخب الكويت السابق.

وكان ماركوس ماركيس مدرب حراس مرمى الزمالك السابق قد رحل عن الفريق عقب نهاية الموسم.

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وكشف ماركوس ماركيس مدرب حراس مرمى الزمالك لكرة اليد عبر حسابه الشخصي "مشجع أهلاوي ساعدني أنا وعائلتي للوصول بسلام إلى كرواتيا".

وتابع "أشكره على ذلك وعندما أتأكد أن عائلتي في أمان سأتحدث عن طل شيء بخصوص الزمالك".

وكان ماركوس قد انضم إلى الجهاز الفني بقيادة الإسباني فرناندو باربيتو المدير الفني للفريق.

ولم يكشف ماركوس تفاصيل رحيله عن مصر إلى كرواتيا موضحا حديثه في وقت لاحق.

وخسر الزمالك هذا الموسم لقب بطولتي الدوري وكأس مصر أمام الأهلي.

وكشف شريف صفوت المنسق العام لشؤون المدربين واللاعبين الأجانب بنادي الزمالك في تصريحاته صحفية: "ماركو ماركيس فسخ تعاقده بالتراضي".

وتابع "النادي جهّز تذاكر الطيران للمدرب ذهابا وإيابا بتاريخ 30 مايو وهو موعد نهاية تعاقده، لكن المدرب فاجأ الجميع بطلب فسخ العقد مبكرا بسبب ظروف أسرية".

وأضاف "ماركيس طلب تعديل موعد رحيله عن مصر قبل نهاية عقده، وهو ما كان سيكلف خزينة النادي نحو 70 ألف جنيه، وهو ما رفضه النادي، مطالباً المدرب بتحمل تكلفة التعديل على نفقته الخاصة، الأمر الذي قوبل بالرفض".

واختتم صفوت تصريحاته "ماركيس رفض حضور مباراة الزمالك والأهلي في نهائي الكأس رغم تواجده في مصر وتم رفع الأمر إلى مجلس الإدارة، ويتبقى للمدرب شهر ونصف من مستحقاته المالية، سيتم صرفها بنهاية التعاقد وفقا لما ينص عليه العقد بعد تطبيق الغرامة المالية الموقعة عليه بسبب غيابه عن مواجهة نهائي الكأس".

ويقود الإسباني فرناندرو باربينز تدريب الفريق كمدير فني.

ولم ينتهي موسم الزمالك حتى الآن إذ سيشارك الفريق في كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية.

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