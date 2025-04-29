في الجول يكشف موقف الرابطة من تأجيل مباراة بيراميدز ضد بتروجت بسبب نهائي الكأس

وصل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا وسيلاقي صنداونز الجنوب إفريقي وأصبح الفريق لديه عدد إضافي من المباريات.

وأيضا تأهل بيراميدز إلى نهائي كأس مصر ليواجه الزمالك المقرر إقامته يوم 20 مايو القادم.

ويكشف FilGoal.com موقف رابطة الأندية من تأجيل مباراة بيراميدز ضد بتروجت التي تسبق نهائي كأس مصر مباشرة.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية لم يصلها أي خطاب من اتحاد الكرة لتأجيل مباراة بيراميدز وبتروجيت المقرر لها يوم 17 مايو بسبب موعد نهائي كأس مصر.

وتوجد صعوبة في تأجيل أي مباراة في بطولة الدوري حتى تنتهي المسابقة في موعدها أول يونيو.

ويواجه بيراميدز منافسه الزمالك في الدوري المصري يوم 13 مايو المقبل ثم بتروجت 17 مايو القادم وبعد 3 أيام يلاقي الزمالك مرة أخرى في نهائي كأس مصر.

ويخوض بيراميدز مباراة ذهاب دوري أبطال إفريقيا ضد صنداونز يوم 24 مايو القادم أي بعد مباراة الزمالك بـ4 أيام.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة ويبتعد عن الأهلي الوصيف بفارق 4 نقاط.