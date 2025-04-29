خبر في الجول - تحسبا لطلب أحد الناديين.. اتحاد الكرة يبدأ التجهيز لجلب حكام أجانب لنهائي كأس مصر

بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم في التجهيز لجلب حكام أجانب لقيادة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد يجهز لإمكانية جلب طاقم أجنبي في حالة طلب أحد الناديين لذلك خلال الفترة المقبلة.

وكشف FilGoal.com عن احتمالية تأجيل نهائي الكأس إلى أحد يومي 5 أو 6 يونيو وإقامته خارج مصر. (المزيد من التفاصيل)

وحال موافقة الناديين سيتم تأجيل نهائي كأس مصر ليقام أحد يومي 5 أو 6 يونيو المقبل خارج مصر.

وتقام فترة توقف دولي للمنتخبات خلال الفترة من 2 إلى 10 يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يتم إلغاء معسكر منتخب مصر في التوقف الدولي المقبل بسبب انشغال لاعبي الأهلي بمعسكر ما قبل منافسات كأس العالم للأندية في أمريكا وغياب كل من عمر مرموش للمشاركة في نفس البطولة ومحمد صلاح للراحة.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق تحديد يوم 20 مايو المقبل موعدا لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

وتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر بعد الفوز على البنك الأهلي، بينما وصل الزمالك إلى النهائي بالفوز على سيراميكا كليوباترا.

ويحمل بيراميدز لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعد الفوز في النهائي على زد.