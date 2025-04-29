لا جازيتا: عودة تورام للتدريبات الجماعية لـ إنتر.. وجاهزية دومفريس

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 12:17

كتب : FilGoal

إنتر ميلان - ماركوس تورام

أصبح موقف ماركوس تورام لاعب إنتر أكثر وضوحا من المشاركة مع فريقه ضد برشلونة.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن تورام سيشارك في التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعي ثم سيسافر إلى برشلونة مع البعثة.

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وكان المهاجم الفرنسي قد شارك في تدريبات الأفاعي أمس الاثنين بشكل جزئي.

وكان تورام يعاني من إجهاد عضلي وغاب عن مواجهاة ميلان في الكأس وروما وبولونيا قبلهما.

وعلى الجانب الآخر، أفادت الصحيفة، أصبح دينزل دومفريس جاهزا للمشاركة في المباريات منذ البداية، إذ لعب لمدة نصف ساعة أمام روما عقب عودته من الإصابة بناء على توجيهات الطاقم الطبي.

لذلك سيتمكن الهولندي من لعب مباراة برشلونة منذ الدقيقة الأولى.

وخاض تورام 44 مباراة مع إنتر خلال الموسم الحالي وسجل 17 هدفا وصنع 9 أهداف آخرين.

بينما شارك دومفريس في 39 مباراة مع إنتر في الموسم الحالي وسجل 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

وتخطى إنتر منافسه بايرن ميونيخ في دور ربع النهائي.

بينما فاز برشلونة على خصمه بوروسيا دورتموند.

ويلعب فريقا باريس سان جيرمان وأرسنال في نصف النهائي الآخر.

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