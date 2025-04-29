مارتينيلي: مواجهة سان جيرمان هي الأكبر في مسيرتي.. ونستحق التتويج باللقب

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 12:13

كتب : FilGoal

جابرييل مارتينيلي

يرى جابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال أن مواجهة باريس سان جيرمان ستكون هي أكبر مباراة في مسيرته.

ويستعد أرسنال لمواجهة باريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الإمارات في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مارتينيلي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ستكون مباراة كبيرة ونحن واثقون بأنفسنا ولكن سنواجه فريق قوي ولديه لاعبين رائعين".

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وواصل "ستكون هذه أكبر مباراة في مسيرتي".

وأكمل "منذ بدأت لعب كرة القدم في عمر الخامسة أو السادسة كنت أحلم باللعب في دوري أبطال أوروبا ونحن نستحق التواجد هنا".

وتابع "قلت دائما إنني سعيد في أرسنال، أحب هذا النادي الذي أعطاني الكثير داخل وخارج الملعب".

واستمر "من الرائع تواجد بوكايو ساكا في الفريق، هو أخي وأنا أحبه".

وعن الفارق بين مواجهة سان جيرمان في الدور الأول والآن قال: "ستكون القصة مختلفة، هو فريق رائع ونحن أيضا وسنذهب إلى المباراة بعقلية واحدة".

وأضاف "هذا الفريق يستحق التتويج باللقب ونحن نؤمن بقدرتنا على ذلك وسيكون من الرائع جلبه".

وشدد "عندما لعبنا ضد فينيسيوس ورودريجو ومبابي كان الشباب بحاجة إلى المساندة الدفاعية ولهذا حاولنا المساعدة، وأنا تقديم أفضل ما لدي من أجل الفريق والجماهير".

وأردف "أنا سعيد جدا ولكن أعلم أنني بحاجة إلى التطور ولكن بنفس الوقت أريد التتويج ببعض الأشياء وإذا لم أسجل ولكن الفريق فاز 3-0 سأكون سعيدا".

وأتم "أشرف حكيمي لاعب رائع دفاعيا وهجوميا، وليس فقط هو لأن لديهم فريق جيد ولكننا أيضا رائعين ونحن لا نفكر كثيرا حولهم ولكن نفكر فقط في أنفسنا".

وكان أرسنال قد فاز على ريال مدريد في ربع النهائي بينما تأهل باريس سان جيرمان على حساب أستون فيلا.

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