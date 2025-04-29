مؤتمر فيتينا: هذا أفضل ما يميز أرسنال.. وديمبيلي قائد عظيم

كشف فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان أفضل ما يميز خصمه أرسنال قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الليلة.

وقال اللاعب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "نحن فريق شاب، لكن رغم ذلك، نمتلك خبرة كبيرة، مررنا بظروف صعبة في مرحلة الدوري ضد فرق كبيرة مثل أرسنال، هذه التجارب ستفيدنا كثيرا، لعبنا أيضا نصف النهائي الموسم الماضي، سنبذل قصارى جهدنا لنكون أفضل من العام السابق".

وأكمل "أتوقع مباراة صعبة للغاية لكلا الفريقين، أعلم أن كل شيء سيحسم بالتفاصيل الصغيرة، يجب ألا نركتب أي أخطاء، أرسنال فريق رائع ويتمتع بجماعية وهذه بلا شك أفضل ما يميزه".

وتابع "هزيمتنا من نيس في الماضي، ونصب تركيزنا على مباراة أرسنال، حلم كل لاعب كرة قدم بالمشاركة في هذا النوع من المباريات، لذلك نحن في غاية التركيز".

وواصل "كل مرة لعبنا ضد فريق إنجليزي كان التحدي البدني يزداد، لكنني أعتقد أننا نملك المؤهلات اللازمة لمواكبة ذلك وأثبتنا هذا الأمر من قبل، لكن كل مباراة تختلف عن الأخرى".

وشدد "لا أعتقد أن هناك فريقا مرشحا للفوز، لكن مباراة الذهاب على ملعب أرسنال ولذلك الأفضلية له بشكل مؤكد، والعكس لنا في الإياب".

وأنهى حديثه قائلا: "عثمان ديمبيلي قائد عظيم ويبذل قصارى جهده في جميع الأوقات ويركز بشدة على ما يقدمه في الملعب وغرفة خلع الملابس ويوحدنا ويمحنا الثقة".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق 7 مايو المقبل على ملعب حديقة الأمراء.

ووصل باريس سان جيرمان إلى هذا الدور بعد الانتصار على أستون فيلا بنتيجة 5-4 في دور ربع النهائي بمجموع مباراتين الذهاب والإياب.