كما كشف في الجول - زهران يتولى تدريب حرس الحدود خلفا لـ يوسف

أعلن نادي حرس الحدود تعيين أحمد زهران كمدير فني للفريق خلفا لـ محمد يوسف.

وتولى محمد يوسف منصب المدير الفني في النادي الأهلي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن استقرار نادي حرس الحدود على تعيين زهران مدربا للفريق بعد رحيل محمد يوسف.

ويساعده كل من أحمد عاصم وكريم عادل، ويتولى وائل خليفة كمدرب لحراس المرمى، وسامح صابر مديرا للجهاز الإداري.

وتولى زهران قيادة حرس الحدود في منتصف مارس الماضي بصورة مؤقتة بسبب إجراء يوسف عملية جراحية دقيقة.

وسبق لزهران اللعب في أندية بترول أسيوط والمقاولون العرب والمصري والإسماعيلي.

ونجح يوسف في قيادة حرس الحدود للتواجد ضمن مرحلة حسم اللقب التي تضم 9 فرق، وابتعد عن مجموعة تحديد الهابطين التي تضم 9 فرق أيضا في نظام الدوري بالموسم الحالي.

محمد يوسف سبق له تدريب الأهلي وحصل معه على لقب دوري أبطال إفريقيا.

كما درب سموحة وطلائع الجيش والبنك الأهلي قبل خوض تجربة حرس الحدود.

ويتواجد حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 22 نقطة قبل 6 جولات من ختام الدوري.