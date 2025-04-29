مؤتمر لويس إنريكي: عملنا على ركلات الثابتة لـ أرسنال.. ومن الصعب اختيار المرشح للفوز

شدد لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان أن فريقه عمل على الركلات الثابتة لـ أرسنال والتي تعد من مميزات الفريق الإنجليزي.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الليلة.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين: "اللاعبون في كامل تركيزهم، نحن مستعدون للمباراة، لن تكون هناك مفاجآت، نعلم أن أرسنال فريق رائع ويقدم أداء جيدا، علينا أن نكون في قمة مستوانا للفوز في هذا اللقاء وأن نلعب بثقة".

وأضاف "سيتنافس فريقان يلعبان بطريقة رائعة ويحبان الاستحواذ على الكرة، مفتاح المباراة يكمن في كيفية التعامل مع مختلف اللحظات، هذا ما سيكون حاسما".

وأكمل "أرسنال من أفضل الفرق في أوروبا ولديه مدرب يلعب بشكل رائع منذ سنوات، ستكون مباراة صعبة لأننا سنواجه خصما قويا، الأجواء في ملعب الإمارات ستكون حماسية، مواجهة أرسنال دائما ما تكون صعبة، بالتأكيد المباراة ستكون رائعة".

وتابع "أعتقد أننا حاليا في مستوى أفضل مما كنا عليه عندما خسرنا من أرسنال في مرحلة الدوري، أعتقد أننا أظهرنا ذلك على أرض الملعب، اليوم نحن أفضل ونشعر بالقوة وأكثر اكتمالا وثقة، نأمل أن نكتب التاريخ".

وواصل "من الصعب اختيار الفريق المفضل للفوز، الفريقان متشابهان من حيث جودة اللاعبين ويتمتعان بالقوة الجماعية".

وأتم "الركلات الثابتة لأرسنال؟ عملنا على جميع الجوانب الهامة في المباراة وعلى ما ينقصنا، أتعتقد أنني أجلس هنا لأنهم منحوني رخصة تدريب"؟

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء الموافق 7 مايو المقبل على ملعب حديقة الأمراء.

ووصل باريس سان جيرمان إلى هذا الدور بعد الانتصار على أستون فيلا بنتيجة 5-4 في دور ربع النهائي بمجموع مباراتين الذهاب والإياب.