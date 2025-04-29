مؤتمر أرتيتا: بالنظر للتاريخ لسنا المرشحين للفوز على سان جيرمان.. وقصتنا جميلة ولكن نريد المزيد

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه ليس المرشح للفوز على باريس سان جيرمان.

ويستعد أرسنال لمواجهة باريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن المرشحين للفوز؟ عندما تنظر إلى التاريخ أعتقد لا لأننا لم نفز باللقب أبدا".

وواصل "وصول سيدات أرسنال لنهائي دوري أبطال أوروبا أضاء لنا الطريق".

وأكمل "بن وايت وميكيل ميرينو تدربا ولذلك سنرى ما إذا سيكونان قادران على المشاركة غدا بشكل أساسي".

وعن التعاقد مع ديكلان رايس بمقابل مادي كبير قال: "لنأمل عندما نفوز بالألقاب سويا أن نبرر ذلك، أعتقد أننا اتخذنا خطوات للأمام".

وتابع "لقد جربت التواجد هنا كلاعب وأتمنى أن تكون تلك المرة أفضل وأن نبني على الخبرات التي حصلنا عليها مؤخرا معا".

وشدد "أريد المزيد من الجماهير، أحضروا القمصان وهيا لنلعب سويا وأتمنى من كل شخص يأتي إلى المباراة أن يعطي كل ما لديه".

وأضاف "بالنظر إلى الوضع في الموسم الحالي وما مررنا به من مشكلات وتحديات وكوننا ضمن أفضل 4 فرق في أوروبا، هذه قصة جيدة ولكننا نريد المزيد".

وأتم "نشعر بالتفاؤل وهذا شيء فريد، ولدينا طاقة كبيرة ولا نستطيع الانتظار حتى نلعب المباراة".

وتأهل أرسنال إلى نصف النهائي بعد الفوز على ريال مدريد ذهابا وإيابا، بينما تغلب سان جيرمان على أستون فيلا.