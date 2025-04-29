مواعيد مباريات الثلاثاء 29 أبريل - أرسنال ضد سان جيرمان.. والدوري المصري
الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 10:26
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
أرسنال × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري المصري
إنبي × غزل المحلة.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال × أهلي جدة.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس AFC
دوري المحترفين المصري
منتخب السويس × وادي دجلة.. 4:30 مساء.
الداخلية × الترسانة.. 4:30 مساء.
سبورتنج × كهرباء الإسماعيلية.. 4:30 مساء.
المقاولون العرب × طنطا.. 7:00 مساء.
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