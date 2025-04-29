مواعيد مباريات الثلاثاء 29 أبريل - أرسنال ضد سان جيرمان.. والدوري المصري

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 - 10:26

كتب : FilGoal

ياكوب كيفيور - أرسنال ضد كريستال بالاس

تنطلق اليوم مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

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أرسنال × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري المصري

إنبي × غزل المحلة.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال × أهلي جدة.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس AFC

دوري المحترفين المصري

منتخب السويس × وادي دجلة.. 4:30 مساء.

الداخلية × الترسانة.. 4:30 مساء.

سبورتنج × كهرباء الإسماعيلية.. 4:30 مساء.

المقاولون العرب × طنطا.. 7:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

دوري أبطال أوروبا أرسنال باريس سان جيرمان الدوري المصري مواعيد مباريات الثلاثاء
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