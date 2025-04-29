مواعيد مباريات الثلاثاء 29 أبريل - أرسنال ضد سان جيرمان.. والدوري المصري

كما كشف في الجول - زهران يتولى تدريب حرس الحدود خلفا لـ يوسف

أمير مرتضى يكشف حقيقة الشروط الإضافية في عقد زيزو وعدم استيقاظه لحضور جلسة أتشيمبونج

أمير مرتضى: هذا سبب إجراء العقد العربي والإنجليزي لـ بوطيب.. وبالأرقام لم أهدر أموال الزمالك

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