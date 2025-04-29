أمير مرتضى يكشف حقيقة الشروط الإضافية في عقد زيزو وعدم استيقاظه لحضور جلسة أتشيمبونج

رد أمير مرتضى منصور المشرف السابق على كرة القدم في الزمالك على ما تردد بشأن امتلاكه لشركة تسويق لاعبين مع أحمد يحيى وكيل اللاعبين.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "لا ولم يحدث أبدا أن امتلكت شركة مع أي شخص. هذه الشائعة انتشرت بسبب تكرار تسريب العقود من جهة ما في ذلك الوقت".

وأضاف "هل يمكن أن تتعامل مجالس إدارات الزمالك بعد رحيلي مع شخص كان شريك لأمير مرتضى؟ أحمد يحيى أحضر للزمالك العديد من اللاعبين بعد رحيلي.. بينما أنا تعاقدت مع 4 لاعبين فقط عن طريق يحيى".

وأوضح "يحيى علي وكيل يعمل مع كل الأندية مثل ميدو حزين وتامر النحاس وغيرهم.. هذا سوق وأنا تعاملت مع كل الوكلاء ولا يمكن أن تكون هناك فزاعة في هذا السوق بعدم التعامل مع وكيل معين"؟

وعن حدوث تضارب في نسخ عقد نداي يكلف الزمالك مليون و200 ألف دولار قال: "هذا كذب. هاتفي عبارة عن اتحاد كرة متحرك.. يمكنني أن أخرج لك عقد أي لاعب وأي فسخ حدث في وقت وجودي".

وأكمل "لو طلب عمرو أدهم تدعيم الزمالك بأي مستندات لديَّ أرحب بذلك.. ولكن شكوى نداي تتعلق بمستحقات متأخرة لم يتقاضاها وليس ببند في العقد".

وأوضح "عقد نداي فيه بند وضعته في عقد بوطيب وسامسون وأي أجنبي يمنحنا الحق في فسخ التعاقد في أول موسم دون تعويض ودون المطالبة بكامل العقد، بينما لو استمر معنا اللاعب للعام التالي فهذا يعني أنه نجح".

وأكمل "عقد نداي يمتد لموسمين وموسم إضافي يحق للنادي تفعيله، وإذا رأى المجلس إنه ليس مناسبا كان من المفترض أن يسوي مستحقاته المالية مقابل عدم تفعيل الموسم الثالث".

وكشف "اتصلت بعمرو الجنايني وقلت له كل ما يمكنه المساعدة في مفاوضات زيزو لأنه من الناس الذين يفتحون الباب أمام المساعدة".

وعن عدم وجود عقد عمر خضر في النادي وحاجة الزمالك إليه ليطلب نسبته من أستون فيلا قال: "أنا لا أحتفظ بعقود معي بشكل شخصي. لدي نسخة من العقد وليس الأصل. خضر تم بيعه لنادي زد أولا ويمكن للزمالك الحصول منه على أصل العقد".

وتابع "لا أريد أن يفشل المجلس الحالي وحين ألتقي بأحمد سالم أقول له "ركزوا وأغلقوا على الفريق ولا تعادوا مرتضى منصور ووجهوا لنا الدعوة في نهائي الكأس وسنحضر لنهنئنكم".

أما عن قصة عدم استيقاظه لحضور جلسة قضية أتشيمبونج قال: "قصة أتشيمبونج بالكامل حدثت قبل أن أتولى المسؤولية وكان نزاعا اضطررت لتحمله. اللاعب خسر القضية في أول درجة واستأنف أمام المحكمة الرياضية وتمسكنا بكل دفوعنا أمام فيفا وبالتالي لا مرافعة لنا بل نعلق فقط على ما يقوله محامي اللاعب. فيفا لا يقبل حضور الجلسات الإلكترونية بدون صفة".

وأوضح "غابت عنا العديد من المراسلات الإلكترونية لفيفا لأنه كان يراسلنا عبر البريد الإلكتروني لخالد رفعت الذي رحل عن الزمالك في 2014.. وأبلغنا فيفا بالبريد الإلكتروني الجديد للنادي".

وكشف "عقد زيزو 55 مليون جنيه فقط. الشروط الخاصة التي كُتبت في العقد هي لشرح الرقم الصافي فقط بعد خصم الضرائب وليست مبالغ إضافية.. واتصلت بعمرو أدهم وأخبرته بشأن الاتفاق الخارجي الذي وقعته مع اللاعب ويوضح ذلك وقال لي إنهم استخدموا هذه الورقة بالفعل".