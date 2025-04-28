كرة طائرة - فقد اللقب.. الأهلي يودع نصف نهائي بطولة إفريقيا بالخسارة أمام الترجي

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 23:59

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة طائرة

خسر الأهلي أمام الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بنتيجة 3-2 في مجموع الأشواط.

وتقدم الترجي في أول شوطين بنتيجتي 25-21 و25-18.

ونجح الأهلي في معادلة النتيجة بالفوز بالشوطين الثالث والرابع بنتيجتي 25-18 و25-23.

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قبل أن يحسم الترجي المباراة في الشوط الخامس والأخير بنتيجة 15-7.

وبذلك فقد الأهلي فرصة الدفاع عن لقبه في النهائي، واكتفى بتحقيق الثلاثية المحلية.

وكان الأهلي قد تأهل لنصف النهائي بالفوز على النصر الليبي 3-0 ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وكان الأهلي تغلب في المجموعات على كل من الفتح الرباطي المغربي ونيمو ستارز الأوغندي والحرس الجمهوري الكونغولي وكاستل الجزائري والخدمات الكيني.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا برصيد 16 لقبا وبفارق 10 ألقاب عن الصفاقسي التونسي أقرب منافسيه.

ونجح الأهلي في تحقيق اللقب في آخر 5 مشاركات سابقة في البطولة بينما غاب الفريق عن نسختي 2021 و2023.

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