ماركا: أنشيلوتي يتوصل لاتفاق نهائي مع منتخب البرازيل.. يتبقى التوقيع فقط

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 23:48

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن توصل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لاتفاق مع التحاد البرازيلي لكرة القدم.

وأشار ماركا إلى أن الاتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي نهائي ويتبقى فقط توقيع العقد ليصبح المدرب الجديد لمنتخب البرازيل.

وقد يقود أنشيلوتي المنتخب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة بشهر يونيو عقب نهاية الموسم مباشرة.

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وأشارت عدة تقارير إلى أن أنشيلوتي سيرحل عن ريال مدريد بالتراضي بعد نهاية الموسم الحالي ولن يقود الفريق خلال كأس العالم للأندية.

وفقا لماركا فإن رئيس الاتحاد البرازيلي قد أرسل مبعوثا لإسبانيا من أجل إقناع أنشيلوتي.

وتواجد دييجو فيرنانديز رجل الأعمال والمبعوث من الاتحاد خلال مواجهة ريال مدريد وأرسنال بدوري أبطال أوروبا ونجح بالفعل في إقناع أنشيلوتي بتدريب المنتخب.

وحسب موقع ريليفو فإن ريال مدريد سيمنح المدرب الإيطالي 11 مليون يورو راتب العام المتبقي في عقده.

ومن المقرر أن يعقد أنشيلوتي البالغ من العمر 65 عاما عدة اجتماعات من إدارة ريال مدريد في الأسبوع الجاري لحسم تفاصيل رحيله عن النادي.

ريال مدريد يسعى إلى رحيل أنشيلوتي بطريقة مشرفة.

أنشيلوتي سيحصل على 11 مليون يورو راتب العام المتبقي في عقده بالإضافة إلى أنه سيصبح سفيرا للنادي مدى الحياة.

ويرحل أنشيلوتي عن ريال مدريد كأنجح مدرب في تاريخ النادي بعد تتويجه بـ 15 لقبا.

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