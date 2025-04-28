أمير مرتضى: هذا سبب إجراء العقد العربي والإنجليزي لـ بوطيب.. وبالأرقام لم أهدر أموال الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة السابق لـ الزمالك معضلة العقد العربي والإنجليزي لـ خالد بوطيب لاعب الفريق السابق والتي أثيرت بعد فوز اللاعب المغربي بقضيته على الأبيض وتسببت في إيقاف القيد.

وقال أمير مرتضى عبر إم بي سي مصر 2: "الأرقام المادية لخالد بوطيب المادية التي حصل عليها من الزمالك تعتبر طبيعية في كرة القدم".

وأضاف "تعادقنا مع بوطيب في يناير 2019 وكان لاعبا دوليا وجاء من بطولة كأس العالم مع المغرب وبموافقة كريستيان جروس".

وأكمل "تعاقدنا مع بوطيب مقابل 1.5 مليون يورو أي وقتها 30 مليون جنيه مصري تقريبا، الآن تسمع هذه الأرقام بشكل طبيعي، المشكلة أن إيرادات لم ترتفع بارتفاع التضخم الذي حدث".

وواصل "وقتها تعاقدت مع زيزو مقابل 200 ألف يورو أي 4 ملايين جنيه مصري، وما حدث أن من جاء بعد بطولة كأس العالم ولم يوفق والعكس أن زيزو تألق بشدة".

وأردف "دخلنا في نزاع قضائي مع بوطيب في فيفا ولا يوجد شيء يسمى عقد باللغة العربية أو الإنجليزية، لكن ربحنا قضايا كثيرة ضد ساسي ومعروف يوسف وكهربا".

وكشف "بعد التعاقد مع بوطيب تطلب أن يجري عملية جراحية وجلست معه ورفض ذلك".

وأوضح "اللاعب طلب لعب كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر مع المغرب لكي يرحل بعدها عن الزمالك، لكنه لم يشترك مع منتخب بلاده، وخلال الجلسة معه كاد إسماعيل يوسف أن يتشابك معه".

وتابع "عرضنا على اللاعب أن يحصل على 50% من عقده ونفسخه ولكنه رفض التسوية وتمسك بعقده لمدة عامين واشتكى الزمالك في فيفا".

وواصل "الزمالك اشتكى اللاعب لرفضه إجراء العملية في ألمانيا مثل ما يريد النادي".

وأضاف "العقد باللغة العربية والإنجليزية لأن اللاعب وقع معنا بجواز سفره المغربي وقدرته على التحدث باللغة العربية بشكل طبيعي، لكن يملك أيضا جواز سفر فرنسي وبالتالي كان هناك عقد باللغة الإنجليزية".

وشدد "بوطيب لعب عدد دقائق أكثر من موتيابا وياسر حمد وعمر فرج في الزمالك".

وعن اتهامه بإهدار المال العام قال: "تعاقدت مع بنشرقي مقابل 400 ألف دولار وساسي بدون مقابل وزيزو بـ200 ألف دولار وإمام عاشور بـ12 مليون جنيه".

وأضاف "كولر يريد كامل عقده بعد فسخه من قبل الأهلي بعد حصوله على العديد من البطولات وهذا شيء طبيعي، نفس الأمر حدث لنا مع بوطيب، لكن الأهلي لديه القدرة المالية لمنحه كامل عقده".

وكشف "موسم 2018-2019 إجمالي الصفقات للزمالك كانت 109 مليون جنيه مصري، بينما الأهلي 202 مليون جينه مصري".

واستكمل "موسم 2019-2020 إجمالي الصفقات للزمالك كانت مقابل 120 مليون جنيه مصري، بينما الأهلي صرف 119 مليون جنيه مصري على الانتقالات".

وأتم "موسم 2022-2023 إجمالي الصفقات للزمالك كانت مقابل 155 مليون جنيه مصري، بينما الأهلي صرف 145 مليون جنيه مصري".