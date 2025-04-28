رسالة وداعية من كولر لـ الأهلي: شكرا على جميع الإنجازات التي حققناها سويا

أرسل مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي السابق رسالة وداعية لجماهير النادي.

وأعلن الأهلي رحيل مارسيل كولر عن النادي بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع ماميلودي صنداونز.

وحصل كولر على تكريم من محمود الخطيب رئيس النادي.

وكتب كولر عبر حسابه على فيسبوك:

"وداعا وامتنانا، بعد سنوات رائعة قضيناها معا في النادي الأهلي وصلت رحلتنا معا إلى نهايتها".

"أود أن أتقدم بخالص الشكر على الـ 11 لقبا التي احتفلنا بهم معا، وعلى اللحظات المميزة والثقة والالتزام والشغف الذي رافقنا دائما".

"لقد كانت فترة مليئة بالفخر والمشاعر والنجاحات الباهرة التي لن أنساها أبدا".

"أتوجه بالشكر الخاص للفريق بأكمله لكل لاعب على تفانيهم وروحهم القتالية وعزيمتهم التي جعلت كل هذه النجاحات ممكنة".

"كما أتقدم بالشكر الجزيل لكامل الجهاز الفني ولجميع الموظفين على دعمهم اليومي وولائهم وعملهم المميز".

"شكرا جزيلا أيضا للرئيس محمود الخطيب وجميع أعضاء مجلس الإدارة وثقتهم وتقديرهم، هم من جعلوا هذا التعاون الناجح ممكنا في المقام الأول، كما أتوجه بالشكر للقسم الإعلامي ورئيسه جمال جبر الذي رافقنا ودعمنا بكل التزام طوال مسيرتنا".

"وبالطبع كما هو الحال في الحياة، لا تقتصر كرة القدم على اللحظات الإيجابية فقط، ما حدث مؤخرا كان مؤلما وصعب الفهم لكنها كانت حوادث فردية واعتذر عنا الكثيرون فورا وبصدق".

"في الوقت نفسه وخلال الأيام القليلة الماضية، تلقيت موجة دعم كبير ورسائل لا تحصى من الجماهير، مئات الآلاف حرفيا تعبر عن امتنانهم واحترامهم وحبهم، هذه الإيجابية الغامرة تفوق كل شيء بالنسبة لي".

"لطالما بذلت أنا وجهازي الفني قصارى جهدنا من أجل الأهلي، انطلاقا من احترامنا العميق لهذا النادي العظيم وجماهيره الرائعة، حتى في المستقبل سأواصل متابعة الأهلي ومواكبة تطوره وأتمنى له دائما كل التوفيق سواء النادي أو اللاعبين وللجماهير ولكل فرد من أفراد هذه العائلة الفريقة، شكرا لكل على كل شيء".

وتم تعيين المدرب البالغ من العمر 64 عاما قيادة الأهلي يوم 9 سبتمبر 2022.

وقاد السويسري فريق الأهلي في 159 مباراة وفاز في 106 بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح وتعادل 39 وخسر 15 لقاء بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح.

وعادل رقم أكثر انتصارات متتالية للأهلي بـ21 انتصارا متتاليا بالتساوي بما حققه في 2003 و2004 و2005.

وأكثر مدرب في تاريخ الأهلي يفوز بعدد مباريات في كأس العالم للأندية بـ4 لقاءات.

وحقق مارسيل كولر 11 لقبا مع فريق الأهلي منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022 وحتى الآن.

وحصد كولر لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات على المستوى المحلي.

بينما على المستويين القاري والدولي نجح كولر في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين ولقب كأس القارات الثلاث مرة واحدة.