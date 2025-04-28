أمير مرتضى: الأهلي مثل الزمالك عند أفشة والفارق في الأموال.. وحقيقة عدم توثيق عقد عاشور

كشف أمير مرتضى منصور المشرف السابق على كرة القدم في الزمالك عن تفاصيل الفترة السابقة ورأيه في سير المجلس الحالي لإدارة النادي.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "كنت أتوقع أني تركت شيئا سيقوده من يأتي بعدي لنقطة أفضل لأننا بنينا شيئا بالفعل. المجلس الجديد أتى ببرنامج انتخابي صدقته في البداية وكنت أتوسم فيهم الخير وما زلت أتوسمه".

وأضاف "حاولنا الصلح بين مرتضى منصور وممدوح عباس وفشلنا، وبينما يعتبر عباس الداعم الرئيسي للمجلس الحالي إلا أن ما يقولونه ليس متسقا مع الواقع.لا يمكن أن يتراجع الزمالك للخلف مع كل مشكلة وكل تعثر، ويجب أن يدخلونا معهم في المعادلة حتى نساعدهم".

وأكمل "لو طُلب مني المساعدة في صفقة؟ لا يصح أن أتدخل من الخارج وكذلك ممدوح عباس.. يجب أن يكون هناك إطار واضح لهذه المساعدات".

وواصل "من المسؤول عن ملف الكرة في الزمالك؟ حسين لبيب أم أحمد سليمان أم عمرو أدهم أم هاني شكري أم أحمد حسام ميدو أم حازم إمام"؟

وعن انتقال إمام عاشور للأهلي قال: "أنا من أتيت به حين كان ناشئا معارا من غزل المحلة لحرس الحدود ولا يعرفه أحد. لم يكن معي مدير تعاقدات ولا مدير كرة ولا لجنة كرة.. كنت أعمل وحدي بمعاونة إسماعيل يوسف ممثل الكرة في مجلس الإدارة".

وأضاف "حين عدت إلى النادي وجدت 8 عقود تم تجديدها بواسطة اللجان المتتابعة.. بينها زيزو الذي تركته بدون شرط جزائي وعدت لأجد شرطا جزائيا في عقده. عقد جنش صار شرطه الجزائي 2.5 مليون جنيه دفعهم وانتقل لفيوتشر. أوباما كان هناك بند في عقده ينص على ألا يتقاضى أحد أكثر منه وهو مشكورا طلب تغيير هذا البند. الونش كذلك تم وضع شرط جزائي له قيمته 4 ملايين دولار".

وأوضح "عقد شيكابالا كذلك كان فيه مشاكل وتغيير للاتفاقات المادية وهو بنفسه هاجم اللجنة عبر تويتر. لذلك قلت "الحمد لله على عدم توثيق عقد إمام عاشور" لأن العقود كلها فيها مشاكل. وطالما أقنعت إمام بالتجديد "كمل جميلك وابعت إداري يوثقه".

وأكمل "اللجنة كانت تعرف أنها سترحل بعد أيام ورغم ذلك جددت عقد عبد الله جمعة الذي لم يكن قريبا من النهاية بل مجرد تعديل قيمة مالية.. وتركت 12 لاعبا عقودهم توشك على الانتهاء".

وكشف "عقد إمام لم يكن هناك منه سوى نسخة واحدة في النادي ونسخة PDF أتتني عبر الهاتف. وقال لي الإداري إن العقود كلها مع حسين السيد في سيارته أو منزله. كانت هناك مشكلة بسبب عدم وجود عقد مصطفى محمد داخل النادي لو تتذكر.. وكذلك عقد شركة الملابس لم يكن موجودا في النادي".

وواصل "سبب عدم عودة إمام عاشور؟ الزمالك ومقدراته المالية ليست مرتبطة بلاعب قرر يحترف وحين لا تعجبه الأمور نعيده. بعد بيعه بـ 3 ملايين دولار لا يمكنني استرداده بنفس المبلغ. حين تم بيعه قال له مرتضى منصور على الملأ "سنمنحك أكبر عقد في تاريخ الزمالك" فقال له "يا ريس سيبني أحترف عشان خاطري".

وأوضح "انتقال إمام عاشور لميتيلاند لم يكن "كوبري" واللاعب الذي يفاضل بين الأهلي والزمالك كنت أبتعد عنه. لاعب أي من القطبين يجب أن تكون لديه الرغبة في اللعب له. هناك لاعبين في الأهلي حاليا انتهت مفاوضاتي معهم بسبب أنهم تحدثوا معي في عرض الأهلي".

وكشف "أفشة كان قريبا من الزمالك في صفقة تبادلية مع إبراهيم حسن. بالنسبة له كان الأهلي مثل الزمالك والفارق بالنسبة له كان المقابل المادي".

واختتم "هذا الأمر قد لا يصنع الفارق بالنسبة للاعب الأجنبي لأنه ليس له انتماء على عكس اللاعب المحلي".