الخطيب: هناك ظروف أجبرتنا على لحظات الوداع.. والنادي الأهلي سيظل منزل مارسيل كولر

كرم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة مارسيل كولر.

وقدم محمود الخطيب قميصا تذكاريا لكولر مع درع النادي لكل فرد من الجهاز الفني وتمنى لهم التوفيق في الخطوة المقبلة.

وقال الخطيب خلال جلسته مع كولر: "كولر شخص يستحق الاحترام لأنه أخلص هو وجهازه وأريد أن أقول لهم إن مصر هي بلده الثانية والأهلي هو منزلهم وكنت حريص على رؤيتهم بشكل شخصي لأن العلاقة الانسانية هي الأهم".

وتابع "حققنا سويا بعض الإنجازات الرائعة سويا وأصبح من أكبر المدربين في تاريخ النادي وهذا واقع ولهذا نحن نقدر ما حققه هذا الجهاز والفترة التي قضاها".

وواصل "لا أحب تلك اللحظات ولكن هناك ظروف قادتنا إليها وكعائلة واحدة يجب أن تشعروا بهذا الود وبتقدير النادي الأهلي".

وأضاف "عظمة جماهير الأهلي من الثوابت لديه وكولر يعرفه جيدا والعلاقة بينهم ليست رياضية ولكنها علاقة إنسانية وأنا متأكد من أن جماهيرنا كانت سعيدة بكل النجاحات التي حققها ومن الشرف أن ندعوكم في أي احتفالات مقبلة للنادي".

وأتم "رأيت مجهود الجهاز الفني وإخلاصه بعيني وأكثر وشعرت بعض فترة أنهم تحولوا لجماهير أهلاوية وأصبح لديهم نفس دوافع الجماهير ولذلك أريد أن أقدم لكم هدية قميص النادي ودرعه".

وتم تعيين المدرب البالغ من العمر 64 عاما قيادة الأهلي يوم 9 سبتمبر 2022.

وقاد السويسري فريق الأهلي في 159 مباراة وفاز في 106 بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح وتعادل 39 وخسر 15 لقاء بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح.

وعادل رقم أكثر انتصارات متتالية للأهلي بـ21 انتصارا متتاليا بالتساوي بما حققه في 2003 و2004 و2005.

وأكثر مدرب في تاريخ الأهلي يفوز بعدد مباريات في كأس العالم للأندية بـ4 لقاءات.

وحقق مارسيل كولر 11 لقبا مع فريق الأهلي منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022 وحتى الآن.

وحصد كولر لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات على المستوى المحلي.

بينما على المستويين القاري والدولي نجح كولر في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين ولقب كأس القارات الثلاث مرة واحدة.