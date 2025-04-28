أهداه الدرع والعلم.. الأهلي يكرم كولر وجهازه المعاون

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 22:56

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - محمود الخطيب

أجرى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تكريما للسويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق وجهازه المعاون.

وتم تكريم هارالد جامبرلي وكارلوس برينجر وياسين ميكاري وتيزيان ندوي ورضا الحنفي من الجهاز المعاون لكولر، بعد انتهاء مشوارهم مع الفريق.

وجاء التكريم خلال لقاء ودي جمع رئيس النادي بالمدير الفني وجهازه العاون في مقر الأهلي بالجزيرة وفقا للموقع الرسمي للنادي.

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وأهدى الخطيب درع وعلم النادي للمدرب السويسري والجهاز المعاون، متمنيًا لهم التوفيق في محطتهم القادمة.

وتم تعيين المدرب البالغ من العمر 64 عاما قيادة الأهلي يوم 9 سبتمبر 2022.

وقاد السويسري فريق الأهلي في 159 مباراة وفاز في 106 بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح وتعادل 39 وخسر 15 لقاء بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح.

وعادل رقم أكثر انتصارات متتالية للأهلي بـ21 انتصارا متتاليا بالتساوي بما حققه في 2003 و2004 و2005.

وأكثر مدرب في تاريخ الأهلي يفوز بعدد مباريات في كأس العالم للأندية بـ4 لقاءات.

وحقق مارسيل كولر 11 لقبا مع فريق الأهلي منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022 وحتى الآن.

وحصد كولر لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات على المستوى المحلي.

بينما على المستويين القاري والدولي نجح كولر في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين ولقب كأس القارات الثلاث مرة واحدة.

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