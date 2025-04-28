الانتصار الأول بعد 7 مباريات.. الاتحاد السكندري يفوز على طلائع الجيش

عاد الاتحاد السكندري لنغمة الانتصارات بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.

الفوز كان هو الأول للاتحاد السكندري بعد غياب 7 مباريات في جميع البطولات.

سجل للاتحاد السكندري كل من إسلام سمير ومحمود علاء، بينما أحرز جودوين تشيكا.

الفوز رفع رصيد الاتحاد للنقطة 22 في المركز الثالث بمجموعة تفادي الهبوط، بينما توقف طلائع الجيش عند النقطة 21 في المركز الرابع.

تقدم إسلام سمير للاتحاد في الدقيقة 49 من الشوط الأول بتسديدة غيرت اتجاهها من الدفاع وغالطت حارس المرمى وسكنت الشباك.

وأضاف محمود علاء الهدف الثاني في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

وسجل محمود علاء أول أهدافه في الدوري المصري، منذ هدفه مع الاتحاد السكندري في مرمى الداخلية يوم 20 فبراير من عام 2023.

وأحرز تشيكا هدف الطلائع الوحيد في الدقيقة 85 من ركلة جزاء أخرى.

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وسيلعب الاتحاد مباراته المقبلة مع زد يوم الثلاثاء 8 مايو، بينما يلتقي طلائع الجيش في مباراته المقبلة مع زد أيضا يوم 2 مايو.