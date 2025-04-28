النتائج السلبية متواصلة.. الإسماعيلي يخسر من زد بهدفين

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 22:21

كتب : FilGoal

زد - الإسماعيلي

خسر الإسماعيلي من منافسه زد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من الدوري المصري.

وسجل مصطفى سعد وشادي حسين ثنائية زد.

وتتواصل نتائج الإسماعيلي السلبية ضد زد، إذ لم يتمكن الدراويش من الانتصار على زد بمسماه الجديد.

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ولعب الإسماعيلي أمام زد 5 مباريات وخسر في 4 وتعادل مرة.

وفاز الإسماعيلي فقط على زد بمسماه القديم إف سي مصر.

وتعتبر هذه الهزيمة هي الأولى لـ تامر مصطفى المدير الفني للإسماعيلي مع الفريق.

وعلى الجانب الآخر عاد زد إلى الانتصارات مرة أخرى بعد 4 مباريات دون فوز في جميع البطولات.

وافتتح مصطفى سعد التسجيل في الدقيقة 58 بعد تسديدة قوية ارتطمت في مدافع الإسماعيلي وسكنت الشباك.

وحصل شادي حسين على جائزة رجل المباراة.

وضاعف شادي حسين النتيجة في الدقيقة 61 بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز ارفتع رصيد زد للنقطة 27 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 18 في المركز الـ16.

الدوري المصري الإسماعيلي زد شادي حسين
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