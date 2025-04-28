بسبب انقطاع الكهرباء عن الدولة بالكامل.. تأجيل مباراة بدوري الدرجة الثانية الإسباني

الإثنين، 28 أبريل 2025 - 22:05

كتب : FilGoal

لويس خافيير سواريز - ألميريا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة ألميريا وراسينج فيرول بدوري الدرجة الثانية الإسبانية.

التأجيل جاء بسبب انقطاع الكهرباء عن إسبانيا بالكامل منذ صباح اليوم الإثنين.

وتعاني إسبانيا بالكامل من انقطاع تام في الكهرباء برفقة أجزاء من إسبانيا وفرنسا.

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الانقطاع جاء بسبب ظاهرة جوية نادرة حسب إعلان الحكومة الإسبانية.

وأعلن وزير الداخلية الإسبانية فرض حالة الطوارئ بالبلاد.

وبدأت أجزاء باستعادة الطاقة ولكن وفقا لبيان الاتحاد الإسباني فإن التيار الكهربائي غير مضمون ولذلك تم تأجيل المباراة لموعد آخر.

ولم يكن من المحدد خوض أي مباراة بدوري الدرجة الأولى اليوم وهو ما لم يتسبب في تأجيل أي مباريات أخرى.

دوري الدرجة الثانية الإسباني ألميريا راسينج فيرول
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