"مكافأة مدى الحياة".. ريليفو: ريال مدريد يسعى لخروج أنشيلوتي من الباب الكبير
الإثنين، 28 أبريل 2025 - 21:43
كتب : FilGoal
يسعى ريال مدريد إلى رحيل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق بطريقة مشرفة.
ويقترب المدرب الإيطالي من الرحيل عن النادي الملكي بعد تدهور نتائج الفريق الموسم الحالي خاصة بعد الخسارة من برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 3-2.
وحسب موقع ريليفو فإن ريال مدريد سيمنح المدرب الإيطالي 11 مليون يورو راتب العام المتبقي في عقده.
وأفاد الموقع أن بالإضافة إلى ذلك فأنه سيحصل على مكافأة إذ سيصبح سفيرا للنادي مدى الحياة.
ومن المقرر أن يعقد أنشيلوتي البالغ من العمر 65 عاما عدة اجتماعات من إدارة ريال مدريد في الأسبوع الجاري لحسم تفاصيل رحيله عن النادي.
ريال مدريد يسعى إلى رحيل أنشيلوتي بطريقة مشرفة.
أنشيلوتي سيحصل على 11 مليون يورو راتب العام المتبقي في عقده بالإضافة إلى أنه سيصبح سفيرا للنادي مدى الحياة.
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